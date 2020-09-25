В СК РФ раскрыли подробности гибели пропавшей под Нижним Новгородом девочки

Пропавшая днем в четверг в Нижегородской области девятилетняя девочка умерла насильственной смертью. Об этом информирует региональное управление СК РФ.

«При его осмотре следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)», - говорится в сообщении СК.

Девятилетняя девочка пропала в четверг в поселке Неклюдово Борского района около 17.00, после того, как вышла из школьного автобуса. Спустя несколько часов ее тело было найдено недалеко от места исчезновения.

В настоящий момент на месте ЧП работает оперативно-следственная группа. Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося и лиц, совершивших данное преступление.