Сергею Бондарчуку - 100: как режиссер работал над своими картинами

Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения одного из самых прославленных советских кинематографистов - Сергея Бондарчука.

Он уже в семь лет знал, чем будет заниматься в будущем. Бондарчук придумал игру: склеивал листы бумаги в единую ленту, рисовал яркие картинки и прокручивал за стеклом банки кадры придуманных им фильмов.

Выходец из простой крестьянской семьи выучился на актера и удачно дебютировал на экране. Но мировую известность Бондарчуку принесли режиссерские работы. Первый его фильм «Судьба человека», в котором Бондарчук сыграл и главную роль, стал событием. Следующий - «Война и мир» - завоевал премию «Оскар». Снятые в 60-е годы прошлого века батальные сцены для киноэпопеи по роману Льва Толстого до сих пор поражают размахом и масштабностью. Они вошли в историю кино.

Спустя годы Сергей Бондарчук усложнил правила своей детской игры, а вместе с этим заразил профессией и своего сына Федора.

«Вот многокомпозиционные две картины - ад и рай. Расскажи, проведи мне историю - с чего ты начнешь, чем ты закончишь. Где ты остановишь мое внимание? Невероятная игра, это жутко интересно, потом это каким-то чудесным образом всплывает в профессии», - рассказал режиссер Федор Бондарчук.

О том, какая судьба человека на войне, Сергей Бондарчук знал не только по киносценариям и книгам. В июле 1941 года он оставил грозненский театр и ушел на фронт рядовым. Бондарчук сражался под Армавиром, Моздоком и Ростовом. Поэтому, когда 15 лет спустя, закончив ВГИК, взялся за свой режиссерский дебют, картина и получилась такой пронзительной. Она впечатлила даже самого Шолохова, хотя изначально писатель не верил в успех ленты.

Много ли таких режиссеров, которые сейчас пользуются раскадровкой? Сергей Бондарчук перед тем, как приступать к новому фильму, не просто прописывал каждый кадр. Работая над киноэпопеей «Война и мир», он создал более сотни эскизов и картин. Уж не говоря о том, как тщательно готовился к работе: десять лет изучал литературу, историю, моду начала XIX века. Потом еще шесть лет потратил на съемки.

«Он очень был придирчив к мелочам, все должно было соответствовать действительности. Я представляю, сколько приходилось трудиться людям, которые работали с ним на “Войне и мире”. Знаете, сейчас, когда показывают битвы, бои, я понимаю, что это компьютер, я это вижу. Но как снято Бородинское сражение! Это же надо изучать», - рассказал народный артист РФ Валерий Баринов.

Некоторые сцены снимали с вертолета. Чтобы показать масштаб Бородинского сражения, на высоте 300 метров закрепили металлические тросы и пустили по ним камеру. Как работает Сергей Бондарчук, приезжали смотреть и лучшие советские режиссеры.

«Там же была задействована действующая армия. И ходил даже такой анекдот. Солдат пишет домой письмо: “Мама, я уже третий год служу у Бондарчука...”», - рассказал народный артист РФ Борис Щербаков.



В 1969 году картина «Война и мир» получила «Оскар». Но Бондарчук не полетел за наградой. Ведь уже вовсю шла работа над советско-итальянским фильмом «Ватерлоо».

«Ни разу мы об этом не разговаривали с папой, об успехе не разговаривали. Все приходило в картинках и фотографиях. Я это понимал. Например, парижская премьера “Войны и мира” производит впечатление - там, как змеи, такие очереди в кино», - рассказал режиссер Федор Бондарчук.

Сергей Бондарчук обрел мировую славу, но этого будто не замечал, отдавая всего себя съемкам. Он трудился с утра до ночи. Ему не было и 50 лет, а он уже пережил два сердечных приступа и клиническую смерть.

Сердце у него болело не только за свои фильмы, но и за близких, коллег по цеху. Когда на съемках картины «Они сражались за Родину» умер его друг Василий Шукшин, то режиссер сказал: «Я бы сжег все пленки, если бы Васю можно было воскресить».

На «Мосфильме» еще есть люди, которые помнят, как он вытаскивал других из передряг, выбивал для актеров квартиры, как умел к месту пошутить, разрядить напряженную обстановку на площадке.

«Он был очень веселый человек. Пришел как-то, всю свою гриву волос сцепил резинкой. Я говорю: “А что это с вами? Что это вы так преобразились?” А он на меня так посмотрел и говорит: “А хиппую, как ты”», - рассказал режиссер, народный артист РФ Сергей Соловьев.

В 1980 годы, когда началась перестройка, Бондарчука упрекали, зачем он снимает фильм о революции. На V съезде кинематографистов работы ведущих советских режиссеров объявили пережитками эпохи застоя. А Сергея Бондарчука, человека с мировым именем, оставили без работы. Но он не сел на диван, без дела, вспоминает его внук, оставаться не мог.

«Он писал картины, он вырезал какие-то фигурки из дерева, чего только не делал. Я его помню как очень задумчивого такого человека, которого не хотелось беспокоить, потому что было видно, что он все время о чем-то размышлял, ходил с четками, перебирал четки, о чем-то думал», - рассказал внук, актер Константин Крюков.

Сергей Бондарчук, знавший и любивший Шолохова, мечтал снять «Тихий Дон». В 1990-е годы денег на новую картину найти было негде. И их дали итальянские продюсеры, но на своих условиях: привели иностранных актеров, не позволили режиссеру самому сесть за монтаж. Только в 2006 году его сын закончил эту работу в память об отце.