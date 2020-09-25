Роспотребнадзор опроверг сообщения о второй волне коронавируса в России

Второй волны коронавируса в России нет. Об этом заявили в Роспотребнадзоре.

«Пандемия коронавируса никуда не ушла, второй волны нет. Эпидемическая кривая, эпидемический процесс развивается как продолжение первой волны», - рассказал ТАСС замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Также он заявил, что эпидемическая ситуация в стране необычна: грипп и COVID-19 могут наложиться друг на друга. Сценарий этого неизвестен: вирусы могут либо усилить друг друга, либо ослабить, либо не заметить.

«Покажет время», - добавил Горелов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в стране не увеличивается число тяжелобольных коронавирусом.

Накануне Владимир Путин призвал россиян не расслабляться и заявил, что эпидемия COVID-10 еще не закончилась.