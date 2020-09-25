ЦУМ получил штраф на сумму более 1 млн рублей за несоблюдение масочного режима

Центральный универмаг Москвы был оштрафован более чем на 1 млн рублей из-за нарушения режима обязательного ношения масок. Об этом сообщил Алексей Немерюк, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель Департамента торговли и услуг.

«Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве был оштрафован более чем на миллион рублей за нарушение масочного режима», - заявил Немерюк.

Также, по его словам, из-за игнорирования санитарно-эпидемиологических правил в столице было выписано более 15 тысяч штрафов, а также закрыто 43 предприятия торговли.

Напомним, что сегодня Сергей Собянин объявил о мерах для ограничения роста числа заболевших COVID-19 в Москве. Несмотря на увеличение количества заразившихся москвичей, в оперштабе заявили, что ситуация с COVID-19 в столице соответствует мировому тренду.