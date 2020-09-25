В Минздраве заявили, что число тяжелых пациентов с коронавирусом в РФ не растет

В России на увеличивается число тяжелобольных коронавирусом пациентов. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Также он сообщил, что разработанную министерством обороны РФ и НИЦ имени Гамалеи вакцину получили уже более трех тысяч добровольцев. Испытания проходят штатно.

По словам Мурашко, в ближайшую неделю несколько препаратов от коронавируса включат в список жизненно важных, а цены на них будет регулировать ФАС.