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В оперштабе заявили, что ситуация с COVID-19 в Москве соответствует мировому тренду

Тамара Астапенкова
10:47 25.09.2020
В столице за сутки было подтверждено 1560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
В оперштабе заявили, что ситуация с COVID-19 в Москве соответствует мировому тренду
© Фото: ТРК "Звезда"

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что обстановка с COVID-91 в столице соответствует мировому тренду.

«Число новых случаев коронавируса растет во всем мире. Так, в Мадриде в сентябре было зарегистрировано более 5 400 случаев за сутки, что почти в 3,5 раза больше, чем в Москве», - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, в столице за сутки было подтверждено 1560 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Растет и число госпитализаций. В московские столицы за последние 24 часа поступили 797 пациентов с коронавирусом.

Отмечается, что большая часть заболевших, - 40,3%, -люди в возрасте от 18 до 45 лет. На втором месте по заболеваемости идет возрастная группа от 46 до 65 лет - 21,9%, далее заболевшие от 66 до 79 лет - 16,1%, дети - 14,1%. Пациентов старше 80 лет зарегистрировано 7,6% от общего числа инфицированных москвичей.

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