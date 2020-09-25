Завершено расследование еще двух дел о реабилитации нацизма при проведении «Бессмертного полка»

Главное следственное управление СК РФ завершило расследование еще двух уголовных дел о реабилитации нацизма при проведении акции «Бессмертный полк онлайн». Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование уголовных дел в отношении жителя Кемерова Дмитрия Бородаенко и жителя Перми Даниила Шестакова», - сказала она.

По данным следствия, молодые люди не позднее 6 мая 2020 года разместили на открытом сайте «Банка памяти» фотографии Гитлера и Власова.

Бородаенко обвиняется по статье «Одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран «оси», совершенное публично», Шестаков - по статье «Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы, связанных с защитой Отечества, совершенное публично».

Петренко отметила, что они признали вину в содеянном.

«Однако следователями установлены все обстоятельства совершенных ими преступлений, в том числе цели и мотивы - это реабилитация нацизма путем одобрения деятельности Гитлера и Власова, являвшегося главой воевавшей в годы войны на стороне нацистской Германии так называемой Русской освободительной армии», - отметили в СК.

В настоящее время уголовные дела направлены в Генпрокуратуру России для утверждения обвинительных заключений и передачи в суд.