Синоптики рассказали об аномально теплой осени в России

На территории России установилась аномально теплая погода. Почти во всех регионах столбики термометров растут, демонстрируя показатели около или выше климатической нормы.

На севере аномалия достигает 10 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На всей территории страны температура будет около и выше нормы в ближайшие пять дней. Как всегда на севере наиболее заметная аномалия - до +8 - +10 градусов. В Европейской части на 4-5 градусов выше нормы. В Москве на 5,5 градусов выше, а на юге на 3-4 градуса выше», - приводит РИА Новости слова Вильфанда.

В столичном регионе теплая и комфортная погода сохранится до первых дней октября, добавил он. В тоже время на российских курортах начинается «бархатный сезон», когда активность солнца не столь высока, а погода спокойная и теплая.

Впрочем, не везде климат балует россиян. На Урале, в Поволжье и на юге Западной Сибири сохранится прохладная погода, а в Удмуртии, Башкортостане и в Челябинской области возможно понижение температуры до отрицательных значений и заморозки.