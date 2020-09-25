В Нижегородской области нашли тело пропавшей девятилетней девочки

В нижегородской области обнаружили тело девятилетней девочки, пропавшей днем в четверг. Об этом информирует нижегородский поисково-спасательный отряд «Волонтер» на своей странице в Facebook.

«Найдена, погибла», - говорится в сообщении.

Как, в свою очередь, сообщили в МВД, сейчас на месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа, в состав которой входят полицейские и следователи.

Девятилетняя девочка пропала в четверг в поселке Неклюдово Борского района около 17.00, после того, как вышла из школьного автобуса. Сообщение об обнаружении тела на странице поисковиков появилось в 22.00. Другой информации по трагическому происшествию к настоящему моменту нет.