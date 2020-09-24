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Хьюстонские ученые выявили более опасный штамм коронавируса

Иван Линдеманн
09:49 24.09.2020
Он способен меняться, чтобы «обмануть» иммунитет организма и избежать реакции.
Хьюстонские ученые выявили более опасный штамм коронавируса
© Фото: Ricardo Rubio, Keystone Press Agency

Ученые из Хьюстона обнаружили новый штамм коронавируса. По словам исследователей, он более опасен и способен меняться, чтобы «обмануть» иммунитет организма и избежать реакции.

Как сообщает Reuters, выявить штамм удалось во время изучения причин двух крупных вспышек инфекции в семимиллионном Хьюстоне.

Специалисты установили, что COVID-19, который вызвал в городе вторую волну заболеваемости, имеет мутацию D614G, упрощающую заражение клеток.

Американские врачи сообщили, что инфицированные данным типом вируса пациенты имеют значительно большее количество вирусных клеток. При этом ученые отметили, что пока мало доказательств того, что этот штамм более смертоносен. По словам специалистов, серьезность течения заболевания зависит от основных медицинских показателей и генетики заразившихся.

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