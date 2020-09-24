Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении собственника сгоревшей «Зимней вишни»

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение в отношении собственника ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Центральный районный суд Кемерова», - добавили в Генпрокуратуре.

Вишневский ранее был арестован заочно и объявлен в международный розыск в связи с тем, что, по данным следствия, в 2016 году покинул Россию и жил в Испании. В марте он был экстрадирован из Польши в Калининград, где его поместили в СИЗО. После выхода Вишневскому предъявили обвинение по статье «Дача взятки».

По данным СК, в 2013-2014 годах владелец «Зимней вишни» с участием посредника дал взятку в 7 миллионов рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко.

В связи с этим Вишневский смог реконструировать торговый центр без разрешения на строительство. Кроме того, не на всех этажах были установлены автоматические системы пожаротушения.

Двадцать пятого марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. В результате погибли 60 человек, большинство из которых дети. По данному делу арестованы 15 человек.