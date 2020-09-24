В Приморье немецкая овчарка «усыновила» двух львят

В Приморье в парке «Белый лев» немецкая овчарка Сандра приняла и начала выкармливать двух львят, от которых отказалась их мать. Администрация парка опубликовала видео, на котором запечатлен момент кормления малышей.

«Наших двух оставленных львят приняла собака! Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида, тем более диких», - говорится в сообщении, опубликованном в Instagram.

Немецкой овчарке восемь лет, ее зовут Сандра. У нее есть свой родной щенок. Приемную маму передала на время семья из города Артема. По словам сотрудников парка, молоко собаки максимально подходит львятам, в нем есть все необходимые микроэлементы и витамины для нормального развития детенышей.

Интересно, что овчарка Сандра не любит кошек, но при этом приняла львят. Детенышей родила львица Сирона. Сотрудники парка до последнего надеялись, что у нее сработает материнский инстинкт.