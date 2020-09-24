Накачали азотом и взорвали: видео краш-теста космического корабля Starship
После мощного хлопка весь космодром накрыло огромное белое облако.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В ночь на четверг, 24 сентября, на тест-полигоне SpaceX в штате Техас был проведен краш-тест топливного резервуара для прототипа космического корабля Starship.
Бак SN7.1 накачивали жидким азотом до момента разрыва, который произошел в районе верхней крышки. После мощного хлопка весь космодром накрыло огромное белое облако.
Обломки тщательно изучат в лаборатории. Такие испытания на прочность являются одними из ключевых на раннем этапе создания ракеты или космического корабля.
Отметим, что именно на Starship Илон Макс собирается отправлять людей к Луне и Марсу. Отмечается, что вместимость корабля составит 100 человек.