Накачали азотом и взорвали: видео краш-теста космического корабля Starship

В ночь на четверг, 24 сентября, на тест-полигоне SpaceX в штате Техас был проведен краш-тест топливного резервуара для прототипа космического корабля Starship.

Бак SN7.1 накачивали жидким азотом до момента разрыва, который произошел в районе верхней крышки. После мощного хлопка весь космодром накрыло огромное белое облако.

Обломки тщательно изучат в лаборатории. Такие испытания на прочность являются одними из ключевых на раннем этапе создания ракеты или космического корабля.

Отметим, что именно на Starship Илон Макс собирается отправлять людей к Луне и Марсу. Отмечается, что вместимость корабля составит 100 человек.