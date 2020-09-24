В Черном море у берегов Абхазии зафиксировано редкое природное явление

В Абхазии парапланеристы сумели запечатлеть редкое природное явление, природу которого объяснить пока не удалось. На кадры попала необычная водяная воронка в Черном море, чем-то напоминающая глаз дракона.

© Gagraparaplan, Instagram

«Кому-то очень повезло, наблюдая такое редкое явление природы с высоты птичьего полета», - говорится в подписи к фотографиям, опубликованным в Instagram.

Интересно, что вода в воронке меняет цвет от темно-синего до ярко-бирюзового. Пользователи сети восхитились красотой природного явления. Но некоторые признались, что смотреть на неизвестное немного страшно.