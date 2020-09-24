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Ученые рассказали о повышении уровня Черного моря

Иван Линдеманн
08:12 24.09.2020
К такому выводу удалось прийти после исследования руин города Акра, который в IV веке до н.э. располагался на Керченском полуострове.
Ученые рассказали о повышении уровня Черного моря
© Фото: Iulia Radu, Pixabay

Уровень Черного моря за 2400 лет повысился на 3,8 метра. Об этом рассказал научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН, доцент Севастопольского государственного университета Виктор Вахонеев.

В интервью ТАСС он отметил, что к такому выводу удалось прийти после исследования руин города Акра, который в IV веке до н.э. располагался на Керченском полуострове.

Дело в том, что на берегах современного Крыма и Кубани в древности было несколько населенных пунктов, основанных греками-колонистами. В настоящее время из-за различных природных процессов часть из них ушла под воду.

«Сейчас исследуются несколько затопленных городов Северного Причерноморья, в том числе наша экспедиция уже несколько лет работает на городище древней Акры - это небольшой город в современном Керченском проливе, со стороны Крыма. Результаты недавних изысканий позволяют нам ответить на вопрос о том, насколько с начала IV века до нашей эры изменился уровень моря», - сообщил Вахонеев.

По словам специалиста, найти Акру было не так просто. Из-за того, что только 10% данной территории сейчас остается на суше, на это ушло около 150 лет.

Вахонеев отметил, что поселение было основано на невысоком мысу. В настоящее время большая его часть скрыта под водой. В 2019 году археологи обследовали затопленную половину и смогли определить, где при строительстве сооружения начиналась береговая линия.

«Та часть, которая находилась в воде, отличается: для нее использованы камни большего размера, чем для остальной стены. Сейчас переход от наземной части к расположенному в море участку находится на глубине 3,8 м от поверхности Черного моря», - сказал ученый.

По словам специалиста, динамика изменения уровня моря чрезвычайно важна для определения очертания существовавших в древности городов.

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