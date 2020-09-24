«Какого гиганта создала Россия»: японцы восхитились атомным ледоколом «Арктика»

Пользователи социальных сетей из Японии оценили статью, размещенную на сайте NHK, которая была посвящена российскому атомному ледоколу «Арктика».

Японцы активно комментировали публикацию и восхищались российским кораблем.

«Какого гиганта создала Россия!», - отметил один из пользователей.

Некоторые подчеркнули, что строительством этого атомного ледокола РФ делает заявку на доминирование в освоении Арктики.

«Такие огромные задачи Россия поставила перед собой!», - написал один из комментаторов.

В публикации сообщается, что российские инженеры в условиях глобального потепления поставили себе в качестве задачи резкую активизацию разработки полезных ископаемых и использования Северного морского пути для сообщения с Европой и Азией.

Атомный ледокол ЛК-60Я «Арктика» проекта 22220 был построен на «Балтийском заводе» в Петербурге. Корабль предназначен для самостоятельной проводки судов в западном районе Арктики. Срок службы «Арктики» достигает 40 лет.

В начале недели атомный ледокол отправился из Санкт-Петербурга на ледовые испытания.