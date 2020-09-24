В Греции российские моряки получили 600 лет тюрьмы на двоих

В Греции двух российских моряков приговорили в общей сложности к 600 годам лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщил вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Как сообщает RT, Алексея Игумнова и Никиту Шепталова признали виновными в перевозке нелегальных мигрантов.

«Этот срок соответствует примерно 20 годам в российской системе исполнения наказания», - объяснил Мельников.

Отмечается, что арестованные сами являются жертвами преступной схемы. Двое молодых людей из Старого Оскола прошлым летом нанялись матросами, как они думали, на круизную яхту, но оказалось, что возить им предстояло не туристов, а нелегалов из Турции в Грецию.

Россияне узнали об этом уже в море, когда к ним на яхту с резиновых лодок перебрались несколько десятков беженцев с Ближнего Востока. По закону, моряки получают за каждого мигранта, которого обнаруживают на судах, от 7 до 12 лет.