Руководители стройкомпании задержаны за мошенничество при реставрации консерватории в Санкт-Петербурге

Фигурантам дела о многомиллионных хищениях при выполнении ремонтно-реставрационных работах в консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге предъявили обвинения.

По данным следствия, в июне 2017 года между ФГКУ «Северо-западная дирекция по строительству» и ООО «Меандр» был заключен госконтракт на производство строительных работ в консерватории на общую сумму 606 миллионов рублей. В качестве аванса было получено более 191 миллиона рублей, большая часть из которых была перечислена сторонним организациям, не осуществляющим реальной финансово-хозяйственной деятельности. Денежные средства были обналичены, а запланированные работы не выполнены.

«По уголовному делу собраны доказательства, свидетельствующие о причастности к совершению преступления генерального директора ООО «Меандр» Елены Завадской и фактического собственника организации Евгения Ярмоша. Они задержаны, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По планам, работы в историческом здании в центре Петербурга должны были завершиться год назад. Но по факту - они еще и не начинались. Консерватория так и стоит в лесах. Про затянувшуюся реконструкцию накануне напомнил Владимир Путин. Выступая перед сенаторами, президент потребовал решить проблему с долгостроем, который портит облик Северной столицы.