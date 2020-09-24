На Украине отменили решение о признании символики СС «Галичина» нацистской
Это значит, что ее можно будет публично демонстрировать и распространять на всей территории страны.
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Шестой апелляционный суд Киева отменил решение о признании символики дивизии СС «Галичина» нацистской. Об этом сказано в сообщении на сайте суда.
Это значит, что символику можно будет публично демонстрировать и распространять на всей территории страны. Отмечается, что слушание суда проходило под выкрики националистов - в адрес юристов неслись угрозы.
Отмены запрета символики «Галичины» добивался Институт национальной памяти, известный своими попытками переписать итоги Второй мировой войны и реабилитировать пособников нацизма.
Преступной организацией «Галичину» признал Нюрнбергский трибунал. Члены дивизии участвовали в карательных операциях и расправах над мирным населением в годы Великой Отечественной войны.