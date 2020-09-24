Власти Дагестана пообещали миллион рублей за информацию о сбежавших из колонии преступниках

Власти Дагестана пообещали заплатить один миллион рублей за информацию о сбежавших из колонии строгого режима заключенных. Там подчеркнули, что деньги уже выделены из регионального бюджета.

Также служебная проверка началась и в отношении сотрудников исправительного учреждения. Им может грозить уголовное наказание по статье «Халатность».

Дерзкий побег из тюрьмы заключенные совершили накануне. Для этого они около года копали тоннель, размеры которого впечатляют - более 40 метров в длину и несколько метров в ширину.

Все беглецы - опасные преступники, которые отбывали наказание в колонии в том числе за убийства. Сроки, которые им предстояло отбыть от 8 до 15 лет. Сейчас их ищут по всей стране. В Дагестане и Махачкале объявлен план «Перехват».