В Гидрометцентре рассказали о похолодании в Москве

В начале следующей недели температура воздуха в Москве опустится до 16-17 градусов тепла по Цельсию. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, отметив, что эти значения все равно будут превышать норму.

По словам синоптика, в столице будет облачно и такую погоду уже нельзя ассоциировать с бабьим летом.

В беседе с ТАСС Вильфанд также сообщил, что температура в диапазоне от 15 до 17 градусов выше нуля сохранится в Московском регионе до конца сентября. Местами, по информации метеоролога, будут идти небольшие дожди.