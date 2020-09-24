Психиатр рассказал об «универсальной таблетке» от депрессии

В недавнем прошлом первое место среди причин нетрудоспособности взрослых людей занимали сердечно-сосудистые заболевания, но сейчас в лидеры по этим показателям выбилась депрессия. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач-психиатр Евгений Фомин.

Среди симптомов депрессии, в том числе осенней, специалист назвал вялость, недостаток энергии, нарушения пищевого поведения, отметив, что в таком состоянии у людей ничего не вызывает чувства радости, в том числе работа. Из-за этого, по словам врача, и происходит снижение трудоспособности человека.

«Депрессия – это заболевание текущего столетия. Очень много сейчас депрессивных состояний, депрессивных тревог. Депрессия зачастую сопряжена с тревожным расстройством. Это заболевание выходит сейчас на первое место по причинам нетрудоспособности взрослого населения во всем мире. Раньше это были сердечно-сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты, а сейчас именно депрессия, тревожные расстройства, то есть психические заболевания», - объяснил психиатр.

В то же время Фомин добавил, что до такого состояния себя можно и не доводить. В качестве меры борьбы с депрессией он рекомендовал физические нагрузки, уточнив, что спорт является «универсальной таблеткой». Для занятий спортом специалист посоветовал выбрать ту дисциплину, которая больше нравится человеку.

«Это может быть плавание, бег, железо. Все что угодно, только чтобы человек занимался спортом, нагружал свои мышцы», - подчеркнул он.

В заключение психиатр напомнил, что занятия спортом являются профилактикой депрессивного состояния, а также источником хорошего самочувствия.