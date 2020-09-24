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Премьер-министр Канады обратился к нации по поводу второй волны COVID-19

Ян Брацкий
04:06 24.09.2020
По мнению политика, последствия второй волны коронавируса могут быть более тяжелыми.
Премьер-министр Канады обратился к нации по поводу второй волны COVID-19
© Фото: flickr

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обратился к нации и предупредил сограждан и медработников о приходе второй волны пандемии коронавирусной инфекции.

«В четырех наших крупнейших провинциях вторая волна не только что началась, она уже вовсю идет. Мы на грани падения, которое может быть намного хуже того, что было весной», - сказал Трюдо в эфире телеканала CTV News.

Согласно данным канадского Минздрава, вновь увеличился суточный прирост инфицированных коронавирусом.

Сейчас в стране диагноз COVID-19 официально подтвержден у 147 753 пациентов больниц. За все время пандемии удалось вылечить 127 788 человека, скончались 9243 пациента.

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