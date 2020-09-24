Трамп не гарантировал мирной передачи власти в случае проигрыша на выборах

Президент США Дональд Трамп ушел от прямого ответа на вопрос о том, может ли он гарантировать мирную передачу власти в случае проигрыша на выборах главы государства.

«Давайте посмотрим, что произойдет. Я уже говорил, что голосование по почте - это катастрофа», - сказал американский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

При этом Трамп добавил, что передачи власти не будет, а будет ее продолжение.

«Мы выиграем», - подчеркнул он.

Ранее действующий президент Соединенных Штатов заявил, что может не признать итоги голосования, если потерпит поражение. Его соперник по президентской гонке Джо Байден в ответ на это сказал, что в таком случае от власти Трампа уберут военные.