Бойцы Нацгвардии разогнали погромщиков в американском Луисвилле

В американском Луисвилле начались массовые беспорядки после вынесения судебного решения по делу убитой полицейскими чернокожей женщины Брионны Тейлор. Суд оказался привлекать к ответственности двоих патрульных, а третьему смягчил статью.

Сразу после этого сотни человек устроили столкновения с силовиками. Властям пришлось ввести в город подразделения Национальной гвардии, которая разогнала демонстрантов слезоточивым газом, передает Associated Press.

Громкая история произошла еще в марте. Полицейские ворвались в квартиру, где, по их данным, хранили наркотики. Там находилась Тейлор и ее друг, который принял патрульных за грабителей и начал стрелять в них. В ответ офицеры открыли огонь на поражение и случайно убили спящую женщину.