ВВС США: число обломков в космосе от взрыва разгонного блока «Фрегат» увеличилось в 4 раза

Число обломков от взорвавшегося в космосе в мае 2020 года бака российского разгонного блока «Фрегат» увеличилось в четыре раза и достигло 275. Об этом информирует ВВС США.

В сообщении отмечается, что все обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 208 до 1642 километров и максимальными - от 305 до 6113 километров.

Бак «Фрегата» взорвался на орбите 8 мая с образованием 65 обломков. Как позже сообщили в Роскосмосе, обломки не представляют угрозы для Международной космической станции и российских спутников.

Взорвавшийся объект находился на орбите с минимальной высотой 427 километров и максимальной - 3629 километров и представлял из себя тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока «Фрегат-СБ», отделившийся при выведении спутника в космос после израсходования топлива.