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Рекордные показатели: в послевоенном Алеппо отмечается бум рождаемости

Ян Брацкий
03:45 24.09.2020
После получения новейшего медицинского оборудования из Китая, родильный дом в Алеппо стал одним из самых современных в стране.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Рождаемость в сирийском Алеппо превысила довоенные показатели. В городе отмечается настоящий бум, сообщили в одном из родильных домов.

«До войны только в этом роддоме появлялись на свет до 18 тысяч младенцев в год. Во время боевых действий уровень рождаемости резко упал. И вот теперь рекордные показатели - только в прошлом году в стенах больницы родились уже 19 тысяч детей. В этом - ожидают еще больше», - заявил главврач Имат Султан.

В родильный дом свозят рожениц не только из Алеппо, но и других регионов освобожденной от террористов Сирии.

Госпиталь располагается в старом здании 1945 года постройки. Сюда были эвакуированы медики и все оборудование больницы, когда начались активные боевые действия.

Медицинское оборудование здесь берегут не меньше людей. Из-за западных санкций обновить его невозможно, правда недавно удалось наладить поставки медтехники из Китая, сообщает РИА Новости.

«Наша больница по оснащению сейчас одна из лучших во всей провинции. У нас есть все необходимое для акушерства и гинекологии. За этим следит министерство здравоохранения. И рожениц мы принимаем абсолютно бесплатно. Проводим весь спектр анализов, обследование, сложные операции, послеродовое ведение, выхаживаем недоношенных младенцев», - с гордостью добавил главврач.

В Алеппо работают два родильных дома. Помимо этого, открыты двери и ведется прием в 20 частных клиниках. Минздрав страны стремится восстановить медицинскую инфраструктуру, чтобы избежать демографической ямы.

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