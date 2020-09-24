В МЧС назвали главную причину пожаров в жилом секторе

Свыше 77% пожаров в жилом секторе связаны с возгораниями электрического оборудования. Об этом рассказали в МЧС РФ.

В ведомстве отметили, что чаще всего электрооборудование вспыхивает по причине нарушения условий его эксплуатации или из-за уже имеющегося брака.

«Наиболее частые причины возгорания электрического оборудования связаны с недостатком конструкции и изготовления электрооборудования - 33,5%, нарушение правил монтажа электрооборудования - 11%, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования - более 11%», - приводит РИА Новости сообщение МЧС.

Спасатели также рассказали, что 5% воспламенений электрооборудования возникают из-за нарушения правил пожарной безопасности при его эксплуатации, 2,5% - из-за нарушения технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. В остальных случаях, по данным экстренного ведомства, электрооборудование вспыхивает по иным причинам.