В стране и мире В Турции найдена опасная разновидность комаров Ян Брацкий Новый вид насекомых отличается чрезвычайной агрессивностью и способностью распространять смертельные заболевания. © Фото: pixabay.com Рой азиатских тигровых комаров атаковал жителей Стамбула. Опасных насекомых обнаружили сразу в нескольких районах мегаполиса. Ученые предупредили горожан о том, что тигровые комары являются переносчикам смертельных болезней и, вероятно, способны легко адаптироваться к новым условиям. «Это очень инвазивный вид, он намного агрессивнее, так как атакует людей круглые сутки, а не только по ночам. В дополнение к этому, комары передают болезни, такие как вирус Зика, желтую лихорадку, а также другие, о которых раньше никто и не слышал», - приводит издание Habber Turk слова доцента Стамбульского университета Керема Этеры. Встреча с тигровыми комарами чревата огромными неприятностями, даже если они не переносят опасную инфекцию, добавляет доктор Этера. Дело в том, что укусы крылатых кровопийц вызывают сильнейшую аллергическую реакцию, которая может протекать с тяжелыми и опасными для жизни последствиями. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует