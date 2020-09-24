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В Турции найдена опасная разновидность комаров

Ян Брацкий
03:25 24.09.2020
Новый вид насекомых отличается чрезвычайной агрессивностью и способностью распространять смертельные заболевания.
В Турции найдена опасная разновидность комаров
© Фото: pixabay.com

Рой азиатских тигровых комаров атаковал жителей Стамбула. Опасных насекомых обнаружили сразу в нескольких районах мегаполиса.

Ученые предупредили горожан о том, что тигровые комары являются переносчикам смертельных болезней и, вероятно, способны легко адаптироваться к новым условиям.

«Это очень инвазивный вид, он намного агрессивнее, так как атакует людей круглые сутки, а не только по ночам. В дополнение к этому, комары передают болезни, такие как вирус Зика, желтую лихорадку, а также другие, о которых раньше никто и не слышал», - приводит издание Habber Turk слова доцента Стамбульского университета Керема Этеры.

Встреча с тигровыми комарами чревата огромными неприятностями, даже если они не переносят опасную инфекцию, добавляет доктор Этера.

Дело в том, что укусы крылатых кровопийц вызывают сильнейшую аллергическую реакцию, которая может протекать с тяжелыми и опасными для жизни последствиями.

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