СМИ: методика расчета МРОТ и прожиточного минимума будет изменена

В Министерстве труда предложили скорректировать принцип расчета прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Соответствующий проект ведомства был одобрен на заседании российского правительства, сообщает «Коммерсантъ».

Суть инициативы в том, чтобы перестать рассчитывать сумму прожиточного минимума, как некую статистическую стоимость потребительской корзины. Теперь ПМ будут определять как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Изменения должны вступить в силу с 2021 года.

Что касается МРОТ, то в Минтруда предложили до 2026 года установить его на уровне 42% медианной зарплаты.

Ранее стало известно, что правительство Российской Федерации планирует ввести запрет на понижение прожиточного минимума в регионах. Ограничение будет действовать в том случае, если размер нового минимума по расчетам окажется меньше, чем в установленный в прошлом году.