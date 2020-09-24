В кабмине назвали условие вступления в силу законопроекта о всероссийской реновации

Окончательные параметры законопроекта, предусматривающего реновацию в масштабах страны будут известны только после обсуждения документа в двух чтениях в Государственной думе. С таким заявлением выступил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Что касается программы всероссийской реновации, то закон внесён депутатами в первом чтении. Сейчас идёт активное обсуждение закона», - цитирует РБК Хуснуллина.

Проект всероссийской реновации подразумевает целый ряд мероприятий, ускоряющих расселение собственников аварийного и ветхого жилья в новые квартиры. Так же законопроект предусматривает комплексное развитие территорий с привлечением к этой работе крупных инвесторов.

Ранее законопроект о всероссийской реновации в Госдуму внесла группа сенаторов. Документ предполагает проведение реновации в регионах при согласии двух третей собственников квартир в многоквартирном доме.