Россиян предупредили о приближении мощной магнитной бури

Жители Земли в ближайшие дни смогут почувствовать на себе последствия сильнейшей магнитной бури, которая начнется в выходные, 26 и 27 сентября. С таким предостережением выступили в центре «Фобос».

«В первый выходной день магнитосфера Земли станет слабо возмущенной, а пик активности придется на воскресенье, когда в отдельные часы возможно формирование слабых, уровня G1, магнитных бурь», - приводит РИА Новости слова прогнозистов.

Впрочем, уже в понедельник магнитосфера Земли начнет успокаиваться и к середине следующей недели придет в состояние покоя.

Специалисты рекомендуют пожилым и людям, а также страдающим хроническими заболеваниями, в эти дни воздержаться от физической активности и внимательно следить за состоянием своего здоровья. Особо мощные магнитные бури способны выводить из строя навигационное оборудование.