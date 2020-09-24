В Москву на выходные вернется лето

Температура воздуха в Москве в выходные поднимется до 24 градусов со знаком плюс, в Подмосковье - до 25 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Наиболее жаркие дни будут в пятницу и субботу», - приводит «АиФ» слова синоптика.

К воскресенью, по словам специалиста, столбики термометров в столице опустятся до отметки +20 градусов. Но, как уверяет Вильфанд, такая температура все равно является выше нормы на пять-шесть градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра также рассказал, что в начале следующей недели в Московском регионе похолодает - до 16-17 градусов со знаком плюс.

«Это также выше нормы на два-три градуса», - подчеркнул он

Помимо этого синоптик сообщил, что с понедельника в Москве установится облачная погода. До конца сентября, по словам Романа Вильфанда, температура в столичном регионе сохранится в диапазоне от 15 до 17 градусов выше нуля. Местами будут идти небольшие дожди.