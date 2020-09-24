СМИ рассекретили планы ЦРУ по использованию молнии в качестве оружия

Центральное разведывательное управление США пыталось поставить на вооружение молнии. Такую информацию в архивах штаб-квартиры ведомства в Лэнгли обнаружили американские журналисты.

По данным прессы, в середине 60-х проект разработки оружия Зевса спецслужбам предложил неназванный ученый. Управлять стихией планировалось с борта самолета или ракеты, при помощи многометрового электрического провода. Как только молния вспыхивала, она должна была притянуться к проводу и ударить в том месте, где он заканчивается.

Такой способ был бы дешев в использовании и позволял эффективно заметать за собой следы, так в подобных методах ликвидации заподозрить довольно сложно. Однако именно по причине чрезвычайной изощренности, идею проекта так и стали воплощать в жизнь.