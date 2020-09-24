США расширили список санкций по Ирану
Ограничения ввели, в частности, против трех иранских тюрем и отделения местного суда.
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Американские власти расширили список санкций в отношении Ирана.
Уточняется, что в него внесли двух граждан этой страны. Один из внесенных в списки – судья Революционного суда города Шираз Сейед Махмуд Садати, второй – судья Революционного суда города Машхад Мохаммад Солтани.
Также ограничения распространились на три расположенных в Иране тюрьмы и отделение местного суда, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против министерства обороны Ирана. Уточнялось, что указ, согласно которому США начинают вводить ограничения против Ирана и восстановят оружейное эмбарго в отношении Тегерана, подписан президентом страны.