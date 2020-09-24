США расширили список санкций по Ирану

Американские власти расширили список санкций в отношении Ирана.

Уточняется, что в него внесли двух граждан этой страны. Один из внесенных в списки – судья Революционного суда города Шираз Сейед Махмуд Садати, второй – судья Революционного суда города Машхад Мохаммад Солтани.

Также ограничения распространились на три расположенных в Иране тюрьмы и отделение местного суда, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против министерства обороны Ирана. Уточнялось, что указ, согласно которому США начинают вводить ограничения против Ирана и восстановят оружейное эмбарго в отношении Тегерана, подписан президентом страны.