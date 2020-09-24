В Росавиации рассказали о переговорах по возобновлению авиасообщения с Кубой

Россия и Куба договорились проработать вопрос возобновления пассажирских авиаперевозок между двумя странами. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам визита в Москву заместителя премьер-министра республики Рикардо Кабрисаса Руиса.

Руис встретился с главой Росавиации Александром Нерадько, во встрече также приняли участие кубинский посол Хулио Гармендия Пенья, представители МИД России и министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы.

Стороны провели переговоры по вопросам взаимного сотрудничества, в частности, поэтапного выхода из режима противоэпидемических ограничений.

«Договорились дополнительно проработать вопрос возобновления двустороннего авиасообщения с учетом эпидемиологической ситуации в России и на Кубе», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что островное государство вновь начало принимать путешественников после полугодичного перерыва. Первый туристический рейс был выполнен из канадского Монреаля.