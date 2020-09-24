Племянница Дональда Трампа подала на него в суд

Племянница американского лидера Дональда Трампа, Мэри Трамп, подала на него и его родственников в суд за мошенничество. Об этом говорится из судебных документов.

Уточняется, что ответчиками по иску являются сам американский президент Дональд Трамп, его сестра Мэриэнн Трамп-Бэрри и распорядитель наследства их скончавшегося в августе брата Роберта.

В своем иске племянница Мэри утверждает, что начиная с 1980 годов Дональд, Роберт и их сестра взяли контроль над империей недвижимости. Она, по словам племянницы политика, досталась им по наследству после смерти отца, передает РИА Новости.

Мэри заявила, что ее родственники использовали различные ухищрения и незаконные схемы, чтобы заработать побольше денег, в том числе уклоняясь от налогов, обманывая партнеров по бизнесу и повышая арендную плату для жильцов с низким уровнем дохода.

Ранее сообщалось, что Мэри Трамп готовит к выпуску книгу о своем дяде, президенте США. В своем произведении женщина называет Дональда Трампа лжецом и мошенником.