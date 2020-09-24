Суд отложил рассмотрение иска к Абызову об изъятии 32,5 миллиарда рублей

Гагаринский суд Москвы принял решение отложить рассмотрение иска Генпрокуратуры с требованием изъять имущество экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на сумму 32,5 миллиарда рублей. Сообщается, что следующее заседание состоится 20 октября.

Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство представителя ГП о приобщении дополнительных материалов к исковому заявлению. Речь идет о 1200 страницах текста, среди которого допросы свидетелей и результаты оперативно-розыскной деятельности.

При этом Абызов во время выступления перед судом посредством видеоконференции из СИЗО просил не принимать данные материалы, передает РИА Новости.

«Дополнительные материалы в полтора раза превышают объем самого искового заявления, Мне их вручили позавчера, в 22:15. С предоставленными документами (по гражданскому иску) у меня не было времени и возможности ознакомиться», - отметил экс-министр.

Суд его доводы не принял и документы приобщил. Заседание было перенесено, чтобы у ответчика было время на ознакомление с допматериалами и подготовку к следующим стадиям процесса.

Напомним, Генпрокуратура требует взыскать с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход 32,5 миллиарда рублей. Экс-министр с 2012 года нарушал установленные для чиновников запреты в области антикоррупционного законодательства.