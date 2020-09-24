В России могут повысить штрафы за ложный вызов скорой и полиции

В Госдуму РФ внесли законопроект, предусматривающий увеличение размера штрафа за повторный заведомо ложный вызов экстренных служб от трех до пяти тысяч рублей. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что ежегодно специализированные службы, такие как полиция, пожарная охрана, скорая помощь, фиксируют значительное количество ложных вызовов – около 4% от общего числа в среднем. Кроме того, уточняется, что в 2019 году количество таких правонарушений выросло на 15%, и штраф в размере 1-1,5 тысячи рублей вне зависимости от того, впервые или неоднократно совершено деяние, не соответствует его «общественной опасности».

«По аналогии с положениями КоАП, в которых предусмотрен повышенный размер штрафа за неоднократное совершение правонарушения… представляется целесообразным установить повышенный размер штрафа (от 3 до 5 тысяч рублей) за повторный заведомо ложный вызов специализированных служб (совершенный в течение срока, установленного ст. 4.6 КоАП - один год)», - говорится в документе.

Ранее в России предложили увеличить штрафы для уклонистов от службы в армии. Более жесткое наказание хотят, в частности, установить для тех, кто не оповестил военкомат о смене места жительства или работы.