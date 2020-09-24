В посольстве РФ призвали США бороться с коронавирусом, а не с российской вакциной

Россия призывает США бороться с коронавирусом, а не с российской вакциной. Об этом говорится в сообщении посольства РФ в Соединенных Штатах.

«Не пытайтесь принизить конструктивное предложение президента (РФ Владимира - прим. ред.) Путина по созыву конференции для стран, заинтересованных в сотрудничестве по созданию вакцин от COVID-19. Спасайте жизни американцев. Боритесь с COVID-19, а не российскими вакцинами», - сказано в сообщении, опубликованном на странице дипломатического представительства в Twitter.

Ранее официальный представитель Госдепа Морган Ортагус подвергла критике заявление Путина, сделанное в ходе Генассамблеи ООН, о том, что российская вакцина безопасна и эффективна, заявив, что независимые эксперты поставили под сомнение результаты первой и второй фазы клинических испытаний препарата.

Владимир Путин в рамках выступления на 75-й сессии Генеральной ассамблеи ООН предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам Организации. При этом глава государства отметил, что РФ абсолютно открыта и настроена на партнерство с другими странами для борьбы с пандемией COVID-19.

Российский лидер также выразил уверенность, что уже в обозримой перспективе препарат от коронавируса должен быть доступен во всем мире.