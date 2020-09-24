Собянин: мы видим серьезный рост госпитализаций по COVID-19, ситуация усложняется

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что серьезный рост госпитализаций с коронавирусом наблюдается в столице. По его словам, это говорит о том, что ситуация усложняется.

«Помимо выявляемости, мы видим и серьезный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей», - отметил Собянин в эфире телеканала «Россия-1».

Ранее Оперштаб сообщил, что в Москве фиксируется рост заболеваемости коронавирусом. За последние сутки было зафиксировано 1050 новых случаев заражения. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%.

Также оперативный штаб Москвы призвал горожан сократить количество контактов и соблюдать масочный режим.