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Заманчивая вакансия: как двое россиян-бортпроводников яхты получили по 300 лет в греческой тюрьме

Анна Касаткина
20:10 24.09.2020
Алексея Игумнова и Никиту Шаталова обвинили в незаконной перевозке мигрантов.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Двое россиян в Греции получили по 300 лет тюрьмы каждый за перевозку нелегальных мигрантов. Свою вину мужчины отрицают – утверждают, что даже не подозревали, что на яхте, на которую они устроились работать, придется перевозить не только туристов.

Яхта с экипажем из россиян попала в шторм и подала сигнал бедствия. При спасении выяснилось, что на судне находятся десятки нелегальных мигрантов.

В порту греческого города Каламата Алексея Игумнова и Никиту Шаталова арестовали и предъявили им обвинения в незаконной перевозке людей. За каждого из мигрантов по местным законам грозит от 7 до 12 лет. В итоге жителям Белгородской области на двоих дали почти 600 лет тюрьмы. Их родители уверены, что моряков подставили, говорят, что перевозкой мужчины не занимались, а всего лишь перегоняли пустые яхты.

«Они из Бодрума вышли, был изменен их курс. То есть они пошли не в Италию, а в другом направлении, что ребят, конечно же, смутило и насторожило. Когда ребята спросили: почему мы изменили курс? (Получили ответ – прим.) Нам нужно туда тоже яхту отогнать! Все!», - рассказывает Светлана Игумнова.

Дальше, по словам родственников моряков, на яхту, рассчитанную на 18 человек, загрузили почти 70. Россияне пытались протестовать - судно могло перевернуться, но тогда им пригрозили, что не вернут паспорта. А когда начался шторм - оставили одних в море.

«Капитан сказал: ребят, вы держитесь тут, держите лодку на плаву - я за помощью! В спасательном жилете он прыгнул в воду, доплыл до этого корабля. Его подобрали, но корабль простоял какое-то время и уплыл, не подплыв к ним», - поясняет Наталья Борисенко, мать Никиты Шаталова.

Такие случаи не редкость, рассказывают правозащитники. А суды подходят к процессам формально. Даже адвоката россияне впервые увидели лишь во время заседания. Всего по таким обвинениям в тюрьмах Греции находятся почти 30 россиян.

«Эти граждане должны признаваться жертвами организации торговли людьми. Так как они были либо под принуждением, либо обманом вовлечены в преступную схему. Греческие власти должны были искать реальных организаторов. Но видимо это никому не надо», - комментирует вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

Сайты с вакансиями пестрят объявлениями о работе бортпроводников на яхтах в престижных европейских странах. Зарплата - до 180-ти тысяч рублей - выглядит привлекательной.

«Берут без опыта - главное пройти обучение. И все - можно отправляться в свободное плавание», - добавляет Наталья Борисенко.

Привлечь к ответственности посредников, которые вербуют ничего не подозревающих россиян, зачастую бывает практически невозможно.

«Проблема заключается в том, что в России их потерпевшими не признают. Была попытка завести дело против вербовщика. Родители получили отказ, потому что следователь не нашел состава преступления», - говорит консультант ОБСЕ по выявлению жертв торговли людьми в среде мигрантов Вера Грачева.

Шокирующий всех срок - 600 лет лишения свободы по греческим законам приравнивается к 20-ти годам тюрьмы в России. Это значит, что подать прошение об условно-досрочном освобождении Игумнов и Шаталов смогут не раньше через 12-15 лет.

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