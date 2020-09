Земля «отфутболила» в космос подлетевший метероид: видео

Атмосфера Земли «отбросила» обратно в космос метеороид, приблизившийся к планете 22 сентября. Видео с небесным телом опубликовало на своем сайте Европейское космическое агентство (ESA).

Ранним утром метеороид опустился до высоты в 91 км над северной частью Германии и Нидерландами, что, как отмечается, намного ниже траектории полета орбитальных спутников. После этого он был «вышвырнут» Землей обратно в космос.

Метеороид, как правило, представляет собой фрагмент кометы или астероида. При входе в атмосферу он превращается в метеор или так называемую падающую звезду, оставляя яркий свет в небе.

Space rock skims Earth’s atmosphere, observed by the #globalmeteornetwork☄️



In the early hours of 22 Sept over N. Germany & the Netherlands, a meteoroid got down to 91 km in altitude - far below orbiting satellites - before it ‘bounced’ back into space



➡️https://t.co/YmpJhJ5VPF pic.twitter.com/lSG59OrQj9