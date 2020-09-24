В Шереметьево раскрыли детали столкновения самоходного трапа и пассажирского самолета

В московском аэропорту «Шереметьево» столкнулись пассажирский самолет и самоходный трап. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Сегодня в 15:01 (МСК) при постановке тягачом Boeing-737 на место стоянки произошло соприкосновение правой плоскости крыла с самоходным пассажирским трапом», - говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. После инцидента пассажиров из самолета высадили, а багаж выгрузили с борта судна.

Уточняется, что на месте инцидента продолжает работать специальная комиссия по выяснению причин и обстоятельств события.