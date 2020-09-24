В Москве обучение в школах и вузах остается в очном формате

В Москве обучение в школах и вузах остается в обычном очном режиме. Рекомендации по переводу на «удаленку» касаются лишь крупных компаний и предприятий. Об этом рассказал первый заместитель руководителя пресс-службы мэра столицы Борис Булай, передает РИА Новости.

«Пока письма направлены только во все крупные компании и предприятия»,- заявил он.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин направит более чем в пять тысяч столичных компаний рекомендации по переводу части работников на удаленный формат на фоне пандемии коронавируса.

Напомним, за прошедшие сутки было подтверждено 1 050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в Москве продолжаются пострегистрационные исследования вакцины против COVID-19.

Ранее Оперштаб Москвы призвал горожан сократить количество контактов и соблюдать масочный режим.