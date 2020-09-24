Очки за 40 тысяч долларов: Sotheby's запустил аукцион в честь The Beatles

Британский аукционный дом Sotheby’s запустил крупный аукцион к 50-летию распада группы The Beatles.

От 30 до 40 тысяч долларов организаторы планируют выручить за знаменитые очки вокалиста ливерпульской четверки Джона Леннона. Их, а также еще с десяток предметов, принадлежащих участникам группы, планируют пустить с молотка на онлайн-торгах.

Аукцион стартовал накануне и продлится до пятницы, 2 октября. Среди лотов также табель о школьной успеваемости Леннона. Судя по записям в нем, музыканта всего за пару месяцев больше 20 раз оставляли после уроков за различные проступки. Ориентировочная стоимость дневника - около пяти тысяч долларов.

Среди выставленных предметов есть и редкие плакаты, архивные фотографии и записи. Часть из них с автографами членов группы.