«Не ожидал никто»: Романова ответила на частичное удовлетворение апелляции Зайцевой по делу о допинге

Российская биатлонистка Яна Романова прокомментировала решение спортивного арбитражного суда в отношении трех спортсменок, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, Яна Романова, Ольга Вилухина и Ольга Зайцева оспаривали решение МОК о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах и аннулировании результатов на Играх в Сочи. В результате были полностью сняты санкции в отношении Романовой и Вилухиной, а вот апелляцию Зайцевой суд удовлетворил лишь частично.

«Здесь было логично ожидать или общего наказания, или оправдания. Такого вот разделения не ожидал никто», - подчеркнула Яна Романова.

По ее словам, Зайцева является многолетним капитаном команды, спортсменкой, на плечах которой держалась вся сборная долгое время.

«Для чего ей, такой успешной спортсменке, участвовать в махинациях, в которых нас обвиняли? Вообще нет никакого объяснения и логики», - заключила биатлонистка.

Таким образом, участвовать в Олимпиадах Зайцева сможет. Однако биатлонистка, как и вся сборная, лишается серебряной медали эстафеты в Сочи.

Вилухина сохранит свое серебро в спринтерской гонке на этих Играх. Однако, как рассказала Яна Романова, решением арбитража спортсменки остались недовольны.