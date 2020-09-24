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В МИД РФ заявили о подрыве авторитета ООН из-за односторонних санкций

Виктория Ивашечкина
18:13 24.09.2020
По словам главы дипведомства, отдельные государства используют текущую ситуацию для продвижения сиюминутных интересов.
В МИД РФ заявили о подрыве авторитета ООН из-за односторонних санкций
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что односторонние санкции подрывают авторитет ООН.

«В целом ряде стран возрос соблазн искать за рубежом виновных во внутренних проблемах. Налицо попытки отдельных государств использовать текущую ситуацию для продвижения узкокорыстных, сиюминутных интересов», - подчеркнул глава дипведомства.

По его словам, вопреки всему сохраняется практика применения односторонних нелегитимных санкций, подрывающих авторитет и прерогативы Совета безопасности ООН. Об этом министр рассказал в выступлении на заседании Совета безопасности ООН на тему «Поддержание международного мира и безопасности: глобальное управление в эпоху после COVID-19», передает РИА Новости.

По его мнению, пандемия продемонстрировала взаимозависимость всех государств в условиях во всех сферах общественной жизни.
Он также напомнил, что РФ неоднократно обращала внимание на необходимость отмены рестрикций, которые в контексте пандемии бьют по незащищенным слоям населения и ограничивают им доступ к медицинскому обслуживанию.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что расчистка от санкций может стать подспорьем для восстановления мировой экономики.

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