В Москве закрыли более 40 магазинов за нарушение масочного режима

В Москве приостановили работу нескольких магазинов сетей «Перекресток» и «Магнолия» за нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

«Сегодня еще несколько крупных магазинов торговых сетей прекратили свою деятельность по решению Роспотребнадзора из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима», - сказал Немерюк, передает ТАСС.

По действующему законодательству, работа организаций и индивидуальных предпринимателей, нарушающих санитарные правила, не выполняющих противоэпидемические мероприятия, может быть приостановлена на срок до 90 дней.

Отмечается, что в магазинах двух крупных сетей был полностью нарушен дезинфекционный режим. Кассиры обслуживали покупателей без масок и перчаток, в подсобных помещениях отсутствовали дезинфицирующие средства.

«Уборка не проводится, загрязнены вентиляционные системы, не проводится обеззараживание воздушной среды с применением ультрафиолетовых бактерицидных установок», - заявил главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Юго-Восточному административному округу Петр Майоров.

По его словам, если юридическое лицо предоставит документы, подтверждающие «исправление ситуации», то это станет смягчающим обстоятельством при рассмотрении дела.

Подчеркивается, что рейды с целью контроля соблюдения противоэпидемических норм будут в Москве продолжаться и дальше.