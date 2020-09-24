Оперштаб Москвы призвал горожан сократить количество контактов

Оперативный штаб попросил жителей Москвы по возможности сократить количество контактов и носить средства защиты. По словам специалистов, развитие эпидемиологической ситуации зависит от сознательности граждан.

«В этих условиях особенно важным становится ношение масок, в первую очередь в общественных местах и транспорте. По возможности стоит сократить количество контактов», - отметили в оперштабе.

Также специалисты напомнили о необходимости более бережного отношения к людям старшего возраста.

По последним данным оперштаба, в столице фиксируется рост случаев коронавируса. За прошедшие сутки подтверждено 1 050 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом в Москве продолжаются пострегистрационные исследования вакцины против коронавирусной инфекции.

Ранее в мэрии Москвы оценили введение новых мер из-за COVID-19. По словам местных властей, на сегодняшний день они руководствуются уже существующими мерами по борьбе с инфекцией.